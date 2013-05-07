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В Заксе поддержали законопроект о наказах избирателей
Сегодня, 14:03
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kraratau27

В Заксе поддержали законопроект о наказах избирателей

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Проект разработала фракция "Единой России".

В пятницу, 16 апреля, комитет по законодательству парламента Петербурга поддержал законопроект о предвыборных наказах избирателей.

Предполагается, что наказы граждан станут новой формой участия петербуржцев в управлении государственными делами. Кандидаты в депутаты Законодательного собрания проводят встречи с избирателями, которые, в свою очередь, предлагают изменения в законодательстве. 

Стоит отметить, что наказы должны вестись в письменной форме с указанием личных данных избирателей. Народные же избранники резюмируют наказы и должны представить их в парламент в течение двух месяцев с момента избрания. 

Также ЗакС Петербурга рассмотрит инициативу о трехдневных выборах депутатов. 

Фото: Piter.tv

Теги: законодательное собрание, законопроект
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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