В Заксе поддержали законопроект о наказах избирателей

Проект разработала фракция "Единой России".

В пятницу, 16 апреля, комитет по законодательству парламента Петербурга поддержал законопроект о предвыборных наказах избирателей.

Предполагается, что наказы граждан станут новой формой участия петербуржцев в управлении государственными делами. Кандидаты в депутаты Законодательного собрания проводят встречи с избирателями, которые, в свою очередь, предлагают изменения в законодательстве.

Стоит отметить, что наказы должны вестись в письменной форме с указанием личных данных избирателей. Народные же избранники резюмируют наказы и должны представить их в парламент в течение двух месяцев с момента избрания.

Также ЗакС Петербурга рассмотрит инициативу о трехдневных выборах депутатов.

Фото: Piter.tv