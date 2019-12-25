Законопроект о молодежной политике поддержали в ЗакСе

Рамки возраста "молодежи" могут изменить.

Законопроект о молодежной политике поддержали в петербургском ЗакСе. Пока верхней планкой считается возраст 30 лет, ее могут изменить – на промежуток с 14 до 35 лет.

Дополнительно отмечается, что закон направлен на дополнение федерального законодательства – планируется, что он выстроит систему реализации молодежной политики через общественные объединения и НКО. Такие объединения вправе взаимодействовать с правительством при разработке проекта бюджета города в части расходов на реализацию молодежной политики в порядке, установленном правительством города, напоминают в ЗакСе.

В 2020 году в Петербурге женщины почти семь тысяч раз обращались в полицию по факту домашнего насилия. Об этом на заседании в ЗакСе заявил городской омбудсмен Александр Шишлов.

Фото: Piter.tv