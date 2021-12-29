Законопроект о QR-кодах снимут с рассмотрения

Его отложили для доработки.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале написал, что правительство России и партия "Единая Россия" предложили законопроект о QR-кодах отложить для доработки.

Этот вопрос будет обсуждаться в понедельник, 17 января, на совете Госдумы.

Уверен, депутаты поддержат это решение. Законопроект требует доработки, хочу сказать слова благодарности представителям Правительства, что они понимают это. Вячеслав Володин, спикер Госдумы

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.заявила, что закон о QR-кодах в общественных местах требует доработки.

Фото: пресс-служба Госдумы