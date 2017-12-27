В ЗакСе Петербурга в первом чтении приняли законопроект о льготной аренде креативных пространств

Депутаты одобрили решение по созданию креативного кластера в Петербурге.

В петербургском ЗакСе в первом чтении приняли законопроект относительно льготной аренды для креативных пространств города. Сообщается, что проект принят в действующей редакции. Подробнее о внесении такого предложения мы писали здесь

Парламентарии согласились с необходимостью предоставления льгот на аренду для креативных пространств. Согласно инициативе, их руководители будут платить в сто раз меньше реальной рыночной стоимости. На эти цели в Санкт-Петербурге выделят 20 тысяч квадратных метров. На территории разместят творческие кластеры.

Отметим, что инициатива вызвала споры. Например, депутаты выясняли критерии определения “креативности” организаций.