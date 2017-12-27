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В ЗакСе Петербурга в первом чтении приняли законопроект о льготной аренде креативных пространств
Сегодня, 13:37
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lesjasap
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В ЗакСе Петербурга в первом чтении приняли законопроект о льготной аренде креативных пространств

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Депутаты одобрили решение по созданию креативного кластера в Петербурге.

В петербургском ЗакСе в первом чтении приняли законопроект относительно льготной аренды для креативных пространств города. Сообщается, что проект принят в действующей редакции. Подробнее о внесении такого предложения мы писали здесь
 
Парламентарии согласились с необходимостью предоставления льгот на аренду для креативных пространств. Согласно инициативе, их руководители будут платить в сто раз меньше реальной рыночной стоимости. На эти цели в Санкт-Петербурге выделят 20 тысяч квадратных метров. На территории разместят творческие кластеры. 
 
Отметим, что инициатива вызвала споры. Например, депутаты выясняли критерии определения “креативности” организаций. 
 
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Теги: аренда , закс , заседание , креативные пространства , льготы , первое чтение
Категории: Новости СПб

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