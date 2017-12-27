Правительство Петербурга изучит предложение по созданию в городе Фонда креативных пространств

В Петербурге может появиться Фонд креативных пространств.

Правительство Петербурга рассмотрит предложение о создании Фонда креативных пространств. Планируется, что организация будет предоставлять помещения предпринимателям.

Новый законопроект внесен на обсуждение в Комиссию по промышленности, экономике и предпринимательству. Отметим, что согласно предложению, Фонду предоставят территорию в 20 тысяч квадратных метров. Распределять пространства будут на торгах.

Сообщается, что для бизнесменов аренда креативной зоны обойдется дешевле. Фактически, стоимость аренды будет составлять 0,01 процента от реальной рыночной стоимости.