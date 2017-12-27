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Правительство Петербурга изучит предложение по созданию в городе Фонда креативных пространств
Вчера, 22:17
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lesjasap
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Правительство Петербурга изучит предложение по созданию в городе Фонда креативных пространств

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В Петербурге может появиться Фонд креативных пространств.

Правительство Петербурга рассмотрит предложение о создании Фонда креативных пространств. Планируется, что организация будет предоставлять помещения предпринимателям.
 
Новый законопроект внесен на обсуждение в Комиссию по промышленности, экономике и предпринимательству. Отметим, что согласно предложению, Фонду предоставят территорию в 20 тысяч квадратных метров. Распределять пространства будут на торгах. 
 
Сообщается, что для бизнесменов аренда креативной зоны обойдется дешевле. Фактически, стоимость аренды будет составлять 0,01 процента от реальной рыночной стоимости.
Теги: аренда , помещения , фонд , фонд креативный пространств
Категории: Новости СПб

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