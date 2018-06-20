Законопроект, исключающий двойную плату за отопление, внесли в Госдуму

Этот закон может освободить россиян, перешедших на индивидуальные системы отопления, от оплаты услуг коммунальщиков.

В Госдуму 4 апреля внесли законопроект, исключающий двойную плату за отопление. Его предложили депутаты партии "Справедливой России".

Этот закон может освободить россиян, перешедших на индивидуальные системы отопления, от оплаты услуг коммунальщиков. Таким людям не нужно будет платить за тепло в квартирах, подаваемое в многоквартирный дом поставщиком услуги.Законопроект также уточняет нормы, связанные с отменой запрета на переход на отопление с использованием индивидуальных источников энергии.

Ранее сообщалось, что в Выборге прошел семинар по промышленной экологии.

Фото и видео: Piter.TV