В Выборге прошел семинар по промышленной экологии

Участники мероприятия обсудили вопросы из сферы природоохранного регулирования: специфику применения норм природоохранного законодательства в области обращения с отходами на производстве, лицензирование добычи подземных вод.

В минувший вторник, 2 марта, в Выборге состоялся семинар по промышленной экологии для представителей предприятий и организаций Выборгского района. Целью встречи стало обсуждение проблем и практики применения требований законодательства в области экологии и природопользования в 2019-2020 годах.

С приветственным словом к собравшимся обратился исполняющий обязанности заместителя главы администрации МО "Выборгский район" Андрей Голобородько.

С докладами по теме семинара выступили представители Комитета государственного экологического надзора Ленинградской области, Управления Ленинградской области по организации и контроля деятельности по обращению с отходами, а также эксперты группы компаний "Экологический центр".

Участники мероприятия также обсудили вопросы из сферы природоохранного регулирования, в частности, специфику применения норм природоохранного законодательства в области обращения с отходами на производстве, лицензирование добычи подземных вод и другое.

Семинар организован группой компаний "Экологический центр" (ГК "ЭКО ЦЕНТР") при поддержке Правительства Ленинградской области.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

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