Общественный совет по ЖКХ рассмотрел жалобы жителей по поводу отключения газа

Общественно-координационный совет по ЖКХ Выборгского района провел по этому поводу открытое заседание 28 марта.

Нет договора? Ждите уведомление об отключении газа…

Общественный совет по ЖКХ Выборгского района рассмотрел жалобы жителей по поводу уведомлений об отключении газа, которые получили жители Выборга, проживающие на ул. Травяной.

Отметим сразу: со слов руководства филиала в Выборге акционерного общества "Газпром Газораспределение Ленинградская область", жители дома на ул. Травяной, которым отключили весь стояк, в тот же день заключили договоры. Все.

В интернет-группах Выборга обсуждение прошло. Многие жители, судя по комментариям, осведомлены о том, что с 2018 года требуется заключать прямой договор на обслуживание внутриквартирного газового оборудования. Но есть и те, кто не знает об этом и сомневаются по поводу законности отключения газа при условии, что люди исправно платят.

Общественно-координационный совет по ЖКХ Выборгского района провел по этому поводу открытое заседание 28 марта. Для диалога были приглашены представители ведущей организации региона, обеспечивающей безопасную и бесперебойную эксплуатацию систем газоснабжения по Ленобласти.

На вопросы общественников ответил руководитель филиала в Выборге акционерного общества "Газпром Газораспределение Ленинградская область" Юрий Садков.

Выяснилось, что газовщики руководствуются федеральным законодательством.

С 1.01.2018 года в силу вступили поправки в постановление Правительства РФ № 410 от 14.05.2013 "О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования".

Этот документ регламентирует периодичность проведения технического обслуживания газового оборудования. Раньше обследование проводилось раз в три года, теперь ежегодно, вне зависимости от срока эксплуатации и текущего состояния оборудования. Но самое главное: даже при условии, что человек регулярно платит за услугу, но не допускает в квартиру специалистов для обследования газового оборудования или не имеет договора, газовые службы имеют право прекратить поставку газа.

По данным акционерного общества "Газпром Газораспределение Ленинградская область", в Выборгском районе договор на обслуживание внутриквартирного газового оборудования заключили 43% жителей.

Поэтому начинаются мероприятия по уведомлению о возможном отключении газа. Уже направлено более 28 000 уведомлений.

Отключать без предупреждения не будут. Для того, чтобы побудить граждан позаботиться о безопасности и собственном комфорте, им доставляют первое уведомления. Если абонент не отреагирует, через 20 будет направлено повторное, еще через 20 дней придет извещение об отключении.

Прейскурант цен на услуги газового хозяйства по техническому обслуживанию и ремонту газораспределительных систем размещен на официальном портале АО "Газпром Газораспределение Ленинградская область".

Как сообщили общественникам представители "Газпром Газораспределение Ленинградская область", заключить договор можно в Выборге по адресам: ул. Мира, 18; ул. Выборгская, 17, а также в отделениях в г. Светогорске и п. Рощино.

Надо отметить, что на жесткие меры газовщики решились не сразу, а практически через полтора года после разделения внутриквартирного (ВКГО) и внутридомового (ВДГО) обслуживания.

Обязанность заключения договора на обслуживание внутридомового газового оборудования осталось за организациями, обслуживающими жилой фонд. Ответственность за сохранность плит и труб, проходящих внутри квартир, возложили на граждан.

Это произошло не только в Выборге и Выборгском районе, а по всей стране.

Общественный совет по ЖКХ Выборгского района не остался в стороне, и еще в 2017 году, после первых уведомлений, пришедших жителям, пригласил газовщиков к ответу.

Напомним, какими были уведомления 2017 года:

Вот так реагировали жители Выборга:

Отвечая на вопросы общественников, Андрей Родионовский, который в то время был руководителем филиала в Выборге АО "Газпром газораспределение Ленинградской области" сообщил, что расценки за обслуживание газового оборудования приведены в соответствие с общеобластными. Для жителей размер платы увеличился. Изменена и система оплаты за услуги ВДГО и ВКГО. Если ранее жителями рассчитывались через ТСЖ и управляющие организации, то с 2018 года будет предложен прямой договор на внутриквартирное газовое оборудование. В соответствии с законодательством РФ, ответственность за сохранность всего внутридомового газового оборудования лежит на плечах потребителей.

Если конкретизировать обывательским языком, общим имуществом считаются стояки и ответвления от них до первого вентиля включительно. А уже всё, что идёт дальше, – счётчик, газовая разводка, плита, водонагревающая колонка или отопительный котёл, – является внутриквартирным газовым оборудованием. И что важно, первое отключающее устройство находится не за пределами квартиры, а внутри. Соответственно, даже чтобы обследовать общедомовое газовое оборудование, необходимо попасть в квартиры всех жильцов.

К заключению договоров на обслуживание внутриквартирного газового оборудования газовщики призывают не только жителей Выборга и района. Аналогичные мероприятия проводятся по всей Ленобласти, как, впрочем, и по всем другим регионам страны.

Автор: Анна Литик