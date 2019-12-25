Закончился приём заявок на конкурс технологий переработки отходов в Ленобласти

Комитет по обращению с отходами Ленинградской области завершил прием заявок на конкурс лучших технологий переработки мусора. На конкурс было подано 17 заявок с технологиями, и организаторы обещают подвести итоги в течение 10 дней.
Концепции проектов строительства комплексов глубокой обработки, утилизации и обезвреживания отходов, согласно условиям конкурса, не предполагают технологии сжигания и должны максимально вовлечь переработанные отходы в хозяйственный оборот и сократить количество расходов до минимума. Три выигрышные концепции будут реализованы на территории Ленинградской области при строительстве комплексов глубокой отработки, утилизации и обезвреживания отходов.
В Выборге региональный оператор до 1 июля обязался улучшить ситуацию с вывозом мусора.
Фото: Pixabay
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