Здание МВД на Суворовском проспекте отреставрировали за 98 млн рублей

На здании были трещины, сколы, каменные блоки начинали смещаться.

В здании ГУ МВД по Петербургу и области на Суворовском, 50-52, завершилась реставрация. Дом является объектом культурного наследия регионального значения "Здание Академии легкой промышленности им. С.М. Кирова".

Как сообщила пресс-служба КГИОП, на фасадах были трещины, сколы, следы продолжительного намокания, происходило смещение каменных блоков. В ходе работал специалисты отреставрировали гранитный цоколь и ступени перед парадным входом. Кроме того, они обновили гладкую и профилированную гранитную облицовку, терразитовую шкатулку, профилированный штукатурный декор, кирпичную кладку. Работы также затронули балкон и водосточные трубы.

В этом году из бюджета Петербурга на реставрацию было выделено 97,8 млн рублей.

Ранее Piter.TV писал о том, что мужчина упал при ремонте фасада полицейского главка на Суворовском проспекте.

Фото: пресс-служба КГИОП