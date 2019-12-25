Здание МВД на Суворовском проспекте отреставрировали за 98 млн рублей

В здании ГУ МВД по Петербургу и области на Суворовском, 50-52, завершилась реставрация. Дом является объектом культурного наследия регионального значения "Здание Академии легкой промышленности им. С.М. Кирова".
Как сообщила пресс-служба КГИОП, на фасадах были трещины, сколы, следы продолжительного намокания, происходило смещение каменных блоков. В ходе работал специалисты отреставрировали гранитный цоколь и ступени перед парадным входом. Кроме того, они обновили гладкую и профилированную гранитную облицовку, терразитовую шкатулку, профилированный штукатурный декор, кирпичную кладку. Работы также затронули балкон и водосточные трубы.
В этом году из бюджета Петербурга на реставрацию было выделено 97,8 млн рублей.
Ранее Piter.TV писал о том, что мужчина упал при ремонте фасада полицейского главка на Суворовском проспекте.
Фото: пресс-служба КГИОП
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