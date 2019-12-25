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Здание МВД на Суворовском проспекте отреставрировали за 98 млн рублей
Сегодня, 13:39
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Здание МВД на Суворовском проспекте отреставрировали за 98 млн рублей

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На здании были трещины, сколы, каменные блоки начинали смещаться.

В здании ГУ МВД по Петербургу и области на Суворовском, 50-52, завершилась реставрация. Дом является объектом культурного наследия регионального значения "Здание Академии легкой промышленности им. С.М. Кирова".

Как сообщила пресс-служба КГИОП, на фасадах были трещины, сколы, следы продолжительного намокания, происходило смещение каменных блоков. В ходе работал специалисты отреставрировали гранитный цоколь и ступени перед парадным входом. Кроме того, они обновили гладкую и профилированную гранитную облицовку, терразитовую шкатулку, профилированный штукатурный декор, кирпичную кладку. Работы также затронули балкон и водосточные трубы. 

В этом году из бюджета Петербурга на реставрацию было выделено 97,8 млн рублей. 

Ранее Piter.TV писал о том, что мужчина упал при ремонте фасада полицейского главка на Суворовском проспекте. 

Фото: пресс-служба КГИОП

Теги: академия легкой промышленности, реставрация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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