Сергей Керселян указал на недоработки в законопроекте на федеральном уровне.

Закон об усыплении бродячих и агрессивных собак рассматривается депутатами на государственном уровне. Соответствующее заявление в интервью журналистам телеканала "360.ru" сделал председатель профильного комитета Московской областной думы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян. Парламентарий уточнил, что его коллеги в целом поддержали проект, однако в документе все же есть ряд спорных вопросов и недоработок. В том числе, речь идет о том, что депутаты не учитывают первопричину появления бродячих собак — недобросовестных владельцев. По мнению парламентария, чажно четко регламентировать условия разведения собак. Хозяев власти должны обязать чипировать и регистрировать животных, а только потом продавать. Тогда при необходимости можно будет легко определить личность нерадивого чнловека, выбросившего животное на улицу.

По представленной инициативе, регионы нашей страны смогут самостоятельно устанавливать срок нахождения животных в приютах. За время содержания сотрудники учреждения должны найти нового хозяина для питомца. В противном случае собак усыпят.

Первая, самая большая проблема в том, что в нашей стране нет закона лицензирования разведения собак. Нужен федеральный закон, согласно которому вводится норма, что если частное лицо выбрасывает собаку на улицу, он должен за это нести ответственность. Сергей Керселян, депутат Мособлдумы

Дополнительно Сергей Керселян указал на нехватку в России приютов. Если, согласно новому закону, отлавливать собак, то далее их нужно будет куда-то размещать. днако в настоящее время в приютах нет свободных мест.

Бойцы СВО подарили дом спасённым кошкам и собакам.

Фото и видео: 360.ru