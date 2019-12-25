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В ЗакСе Петербурга приняли новые полномочия по обращению с животными
Сегодня, 10:41
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В ЗакСе Петербурга приняли новые полномочия по обращению с животными

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Некоторые права станут ответственностью Смольного.

Парламентарии петербургского ЗакСа приняли в третьем чтении закон о полномочиях по обращению с животными. Некоторые из них передали в зону ответственности Смольного.

Согласно документу, за правительством Северной столицы закрепляется право по установке правил в борьбе с нападениями бездомных животных на горожан. Кроме того, Смольный будет определять места, запретные для передачи беспризорных животных и устанавливать перечень лиц, которые смогут одобрить возврат таких животных на прежние места обитания. Требования по содержанию домашних животных также пропишут чиновники. 

Сами депутаты оставили за собой право обязанность принятия закона.

Ранее мы сообщили о том, что изменения в законе о почётных гражданах окончательно одобрили в Петербурге.

Фото: Pxhere

Теги: закон об ответственном обращении с животными, закс, санкт-петербург, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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