В петербургском ЗакСе предложили новые правила работы аттракционов

По мнению депутата Константина Чебикина, отрасль необходимо регулировать на федеральном уровне.

В среду, 14 декабря, депутаты ЗакСа Северной столицы рассмотрели в первом чтении проект федерального закона о работе аттракционов. Документ предполагает создание реестра всех видов развлекательных конструкций, а также назначение ведомства, которе будет ответственно за поверку их состояния.

По словам соавтора инициативы парламентария Константина Чебыкина законы для регулирования отрасли на федеральном уровне отсутствуют, а в разных регионах они могут вступать в противотечение друг с другом. Таким образом, петербургские компании не могут наладить работу по созданию аттракционов за пределами города.

Кроме того, разработка федерального закона направлена на то, чтобы регулировать остановку работы аттракционов. Так, замначальника Гостехнадзора Петербурга Тимур Шохин отметил, что для принятия такого решения приходится дожидаться ответа городской прокуратуры или СК.

Ранее мы сообщили о том, что депутаты планируют запретить рекламу сексуальных услуг в Петербурге.

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