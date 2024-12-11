Закон о защите россиян от мошенников приняли в первом чтении

Банк России установит критерии выдачи кредитов потребителям.

Государственная Дума России приняла в первом чтении законопроект, который вводит "период охлаждения" для клиентов, которые подписали кредитный договор, до момента получения ими днежных средств. Речь идет о четырех часах для кредитов на сумму от 50 тысяч до 200 тысяч рублей и 48 часов для кредитов, превышающих 200 тысяч рублей.

В тексте документа говорится о том, что банк и микрофинансовая организация (МФО) обязаны будут передавать заемщику денежные средства не ранее, чем через 4 часа после подписания условий договора при сумме кредита от 50 до 200 тысяч рублей. Аналогичные ограничения распространяются на те случаи, кода увеличивается сумма ранее открытого кредита или лимита по кредитованию. Ограничения не распространяются на автомобильные кредиты при перечислении денег на счет автодилера, на образовательные кредиты с государственной поддержкой. Депутаты предоставят Банку России право устанавливать условия по оценки того, насколько эффективно кредитные организации борются с заключением договоров потребительского кредита без согласия своих клиентов.

Указаны и случаи, когда граждане при помощи банкоматов кладут наличные на счета злоумышленников. Законом устанавливается, что банк должен отказать таким лицам во внесении наличных через банкоматы в том случае, если средства направляются на токенизированные карты на сумму свыше 50 тысяч рублей, а карта была выпущена менее 48 часов назад. Поправки в проект обязуют банки при предоставлении кредитов до момента передачи средств клиенту получать информацию из всех квалифицированных бюро кредитных историй о том, обращался ли данный заявитель за потребительским кредитом, а также сведениями, был ли его запрос одобрен, заключен ли договор и переданы ли деньги. По мнению парламентариев, важно установить время возникновения соответствующего факта с точностью до секунды. Дополнительно будет фиксироваться получение этой информации и обеспечение ее хранения на протяжении семи лет. Нововведения не затронут ипотеку, автокредитование и образовательные кредиты.

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Фото и видео: Telegram / Дума ТВ