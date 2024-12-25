Володин назвал поддержку участников СВО и их семей приоритетом для ГД

Спикер ГД выступил с поздравлением к россиянам.

Поддержка участников специальной военной операции, их родных и близких является безусловным приоритетом в работе российской нижней палаты парламента. Соответствующее заявление сделал в новогоднем видеообращении к соотечественник спикер Государственной умы Вячеслав Володин. Ролик размещен в его аккаунте в социальных сетях. Законодатель подчеркнул, что даже в самые сложные и переломные моменты истории, именно единство и сплоченность народа являлись сильной стороной общества. Депутат уверен, что вместе россияне смогут преодолеть любые трудности. Он пожелал гражданам в наступившем 2025 году счастья и любви, здоровья, тепла, удачи и благополучия.

Особые слова поздравления хочу сказать нашим солдатам и офицерам. Мы гордимся вами, вашим мужеством. Вы - герои. Для нас поддержка участников специальной военной операции, их родных и близких - безусловный приоритет в работе. Вячеслав Володин, спикер Госдумы

Володин: для России вопрос суверенитета — это быть или не быть.

Фото и видео: Telegram / Вячеслав Володин