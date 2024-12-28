Володин: для России вопрос суверенитета — это быть или не быть

В Госдуме напомнили о работе по защите российского суверенитета.

Председатель российской Государственной Думы Вячеслав Володин в интервью телеканалу "Россия 24" высказался о значении суверенитета для нашей страны. Парламентарий прокомментировал ситуацию словами принца Гамлета из трагедии Шекспира. Законодатель добавил, что часть законов, принятых политиками в 2024 году, затрагивала именно вопрос защиты суверенитета РФ. А поддержка коллег из нижней палаты была единогласной. По словам спикера ГД, от властей требуется обеспечить безопасность интересов в различных сферах. Речь идет также о вызовах внешнего вмешательства во внутренние дела.

Если мы хотим планировать свое будущее сами, нам надо его защищать, заботиться о безопасности, повышать качество жизни людей, развивать экономику, думать о технологическом суверенитете, цифровом. Вячеслав Володин, спикер Госдумы

Володин: вызовы и санкции еще больше сплотили Россию и Белоруссию.

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