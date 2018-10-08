В Госдуме обсудят новый закон о защите российского леса

Он предлагает запретить иностранцам арендовать российские лесные зоны.

В Лесное законодательство могут внести поправки. Депутат Госдумы, член Комитета по экологии и охране окружающей среды Анатолий Грешневиков предложил новый проект, который защитит российские леса от недобросовестного использования. Об этом сообщило агентство "Экономика сегодня".

Грешневиков выступил за то, чтобы запретить иностранцам арендовать участки российского леса. Он считает, что это приводит к опустошению. В законопроекте прописана концепция, которая ограничивает арендаторов в своей деятельности. Так, например, им нельзя будет уничтожать лесопосадку для своей выгоды.

Лесников наделят охранительными полномочиями. Они будут следить за тем, как исполняются новые правила. Это положительно скажется не только на экологической безопасности региона, но и на престиже профессии.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Красноярском крае лесные пожары начали тушить с воздуха. Общая площадь пожаров достигла отметки почти 3 миллиона га.

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