Закон о запрете высадки детей из транспорта примут все регионы

Закон о запрете высадки детей из общественного транспорта будет принят во всех регионах. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак во время общения с молодыми врачами в Нижнем Новгороде. В регионе соответствующий законопроект уже поддержан местными парламентариями.
Во всех регионах эти законы будут приняты, во всех без исключения
прокомментировал Турчак
В Госдуме отметили, что с наступлением холодов увеличилось количество обращений о подобных ситуациях. При этом несовершеннолетних высаживают не всегда на остановках общественного транспорта. Сейчас ситуация контролируется только региональными нормативами. Лишь в нескольких субъектах принят акт, запрещающий высаживать безбилетных детей на мороз. Глава проекта "Безопасные дороги" обратился к главам регионов с требованием "в кратчайшие сроки принять регламенты".
Ранее Piter.tv писал о том, что агрегаторы такси уравняют в ответственности с перевозчиками.
Фото: Piter.tv
Видео: YouTube/
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