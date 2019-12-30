Закон о запрете высадки детей из транспорта примут все регионы

Об этом заявил Андрей Турчак.

Закон о запрете высадки детей из общественного транспорта будет принят во всех регионах. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак во время общения с молодыми врачами в Нижнем Новгороде. В регионе соответствующий законопроект уже поддержан местными парламентариями.

Во всех регионах эти законы будут приняты, во всех без исключения прокомментировал Турчак

В Госдуме отметили, что с наступлением холодов увеличилось количество обращений о подобных ситуациях. При этом несовершеннолетних высаживают не всегда на остановках общественного транспорта. Сейчас ситуация контролируется только региональными нормативами. Лишь в нескольких субъектах принят акт, запрещающий высаживать безбилетных детей на мороз. Глава проекта "Безопасные дороги" обратился к главам регионов с требованием "в кратчайшие сроки принять регламенты".

Ранее Piter.tv писал о том, что агрегаторы такси уравняют в ответственности с перевозчиками.

Фото: Piter.tv

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