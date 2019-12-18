Законопроект внесен в Госдуму.

Агрегаторы такси уравняют в ответственности с перевозчиками через Госдуму. Об этом сообщили в "РБК" со ссылкой на текст документа. Автором законопроекта выступил Андрей Турчак.

Водителей обяжут иметь права РФ, а лицензии на деятельность разыграют на аукционе, если предельное количество транспортных средств будет превышено. С иностранным или международным удостоверением заниматься перевозками будет нельзя. Разрешения на право перевозки смогут получать не только компании и ИП, но и самозанятое население.

Таксистов заставят пройти экзамен на аттестацию улично-дорожной сети субъекта, выдавшего разрешение. Предрейсовый и послерейсовый медосмотр можно будет пройти дистанционно при помощи телемедицины. Легковые автомобили будут узнаваться по "шашечкам" на боковой части корпуса и оранжевом фонарю на крыше.

Регионы определят цветовую гамму такси, которой должен придерживаться водитель. В каждом субъекте страны будет определенное количество машин, которые занимаются перевозками. Оно будет составлять не менее 30 на каждую тысячу населения. Чиновники будут вести учет сервисов-агрегаторов с предложениями о перевозке.

Ранее Piter.tv писал о том, что в ГИБДД объяснили отмену "площадки" на экзамене для получения прав.

