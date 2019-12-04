Проведение данного этапа находят нецелесообразным.

В ГИБДД объяснили отмену "площадки" на экзамене для получения прав. В Госавтоинспекции считают, что этот этап дублирует испытание, которое водитель сдает в автошколе. Оставлять две аналогичных проверки в ведомстве считают нецелесообразным. Об этом заявил замглавы ГИБДД Олег Понарьин.

Задача ГИБДД оценить кандидата в водители на управление транспортными средствами в реальных условиях прокомментировал спикер

А прохождение "площадки" занимает слишком много времени, в том числе и для сотрудников. К тому же, там нет особой сложности для навыков автомобилиста.

Ранее Piter.tv писал о том, что в России резко выросло число ДТП с такси.

Видео: YouTube/Автошкола Марс