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Из экзамена на водительские права исключат "площадку"

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Закон начнет действовать с октября следующего года.

ГИБДД с октября 2020 года исключит "площадку" из экзамена на водительские права. Теперь кандидатам не придется сдавать вождение на закрытых пространствах. Это нововведение будет действовать для транспорта категорий B, C и D. Об этом сообщил "ТАССу" начальник отделения надзорной деятельности Госавтоинспекции Николай Гиляков.

По предварительным данным, данное изменение вступит в силу с 1 октября 2020 года

заметил специалист

Сейчас предложение утверждается правительством, после его подпишет премьер-министр. Ранее в ГИБДД сообщали, что планировалось объединить этапы  "площадка" и "город" в единый объект. Однако инициативу не поддержали в Минэкономразвития. Сейчас ведомствам удалось достигнуть консенсуса по вопросу.

Ранее Piter.tv писал о том, что в России резко выросло число ДТП с такси.

Видео: YouTube/Автошкола Марс

Теги: водительские права, гибдд, площадка, экзамен
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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