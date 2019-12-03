В России резко выросло число ДТП с такси

За 2019 год в авариях с такси погибло 110 человек по России.

В России число ДТП с такси увеличилось на 60% с начала 2019 года. В ГИБДД пояснили, что за первые 10 месяцев произошли 2,7 тыс. аварий. Подробности статистики рассказал "Коммерсанту" начальник организационно-аналитического управления ведомства Сергей Рыжов.

Наибольший вклад дают нарушения, связанные с желанием быстро проехать и доставить клиента объяснил спикер

Из-за этого водители не соблюдают первоочередность проезда, неправильно выбирают дистанцию. Среди основных проблем указаны нарушения, связанные с проездом переходов и перестроением на дороге. Также аварийные ситуации создают условия работы труда таксистов. Некоторые из них пренебрегают техникой безопасности и водят машину без отдыха по 12-14 часов.

За последний год из-за ДТП с такси погибло 110 человек. Этот показатель увеличился на 41% по сравнению с аналогичным периодом в 2018 году. Пострадавших также прибавилось - на 63,9%.

Ранее Piter.tv писал о том, что ГИБДД предлагает пересадить водителей на общественный транспорт.