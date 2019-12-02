ГИБДД предлагает пересадить водителей на общественный транспорт

Ведомство объяснило свою позицию.

В ГИБДД посоветовали россиянам пересесть "на современный и комфортабельный общественный транспорт". Об этом сообщил заместитель главы Госавтоинспекции Олег Понарьин.

По его словам, это поможет убрать с дороги рискованные элементы, освободить дороги и повыситьих пропускную способность. В пример он привел опыт Москвы.

Невозможно на сегодняшний момент выстроить столько дорог, чтобы автомобили чувствовали себя свободно и комфортно на дорогах,

- Олег Понарьин

В связи с этим, он посоветовал возвращаться к "старому советскому способу" и использовать комфортный, массовый общественный транспорт.