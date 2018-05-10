Юрий Трутнев рассказал о подготовке особого налоргового режима на островах.

Закон о льготном режиме на Курилах могут принять в начале 2022 года. Об этом журналистам телеканала "Россия-24" заявил постоянный представитель президента РФ на территории Дальневосточного федерального округа Юрий Трутнев. Чиновник заметил, что в настоящее время законопроект о специальном льготном налоговом режиме в регионе находится на рассмотрении в Государственной Думе.

Закон направлен в Госдуму. Там сейчас идет работа по его подготовке. Уверен, что в начале будущего года мы его примем, и тогда постараемся развернуть работу по привлечению инвестиций, по работе с потенциальными инвесторами. Юрий Трутнев, полпред по ДФО

Вице-премьер России уточнил, что правительство хочет создать на Курильских островах уникальный преференциальный режим. В автоматическом режиме любой инвестор будет становиться резидентом. При этом работа будет начинаться не с рекламной кампании и уговоров вкладчиков, а с проработки механизма предоставления земельных участков. Трутнев добавил, что в первую очередь следует подготовить место для новых промышленных объектов и решить вопрос с энергетикой. Чиновник уточнил, что в приоритете будут чистые источники питания.

Мишустин заявил, что важно не допустить создания новой оффшорной зоны на Курилах.

Фото: dfo.gov.ru