Мишустин заявил, что важно не допустить создания новой оффшорной зоны на Курилах

Он отметил, что компаниям будут даны преференции.

Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании правительства заявил, что важно не допустить создания новой оффшорной зоны на Курилах при введении налоговых преференций для бизнеса.

Он подчеркнул, что компаниям, которые станут работать на островах и заниматься добычей углеводородов, будут даны преференции. Речь идет также про компании, которые будут заниматься производством подакцизных товаров, выловом крабов, финансовыми и посредническими услугами.

Премьер-минситр Михаил Мишустин также выразил соболезнования семьям погибших в шахте "Листвяжная".

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