В ЗакСе Петербурга предложили Госдуме изменить закон о КРТ

Депутат Андрей Рябоконь выступил с инициативой об исключении из закона домов, которые не считаются аварийными.

Парламентарий петербургского ЗакСа Андрей Рябоконь внёс предложение об изменении федерального законодательства о комплексном развитии территории. Свои наработки депутат направил в письме председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину.

В частности, Рябоконь выступает за исключение из программы домов, которые не были признаны аварийными. По его мнению, решение должно оставаться за собственниками. Кроме того, при голосовании главным критерием должно стать общее число квартир, а не их площадь, уверен депутат.

Также в письме перечислены такие возможные нововведения, как передача собственникам возможности проводить собрания о КРТ только в очной форме и увеличение кворума до 9/10 голосов от общего числа. Наконец, Рябоконь выступает за передачу жильцам расселенных домов разнозначного жилья в том же или ближайшем районе.

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Фото: Piter.TV