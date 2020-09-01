Преступники бунтуют против перевода 40% членов банды "Баррио-18" в другие тюрьмы страны.

Заключенные одной из тюрем Гватемалы взяли группу охранников в заложники. Об этом сообщили местные журналисты из издания La Hora со ссылкой на собственный источник в органах власти. В СМИ отметили, что инцидент произошел на территории исправительного учреждения"Инфьернито" в департаменте Эскуинтла. Преступники удерживают по меньшей мере шестерых человек

Начальник МВД Оливерио Гарсия рассказал, что правительство Гватемалы направило к тюрьме около двух тысяч представителей закона.

Если потребуется применить силу, то пусть это произойдет. Мы не отправляем полицейских никого убивать, но мы не можем допустить, чтобы люди, которые находятся под стражей, пытались контролировать исправительные учреждения Оливерио Гарсия, глава МВД Гватемалы

Напомним, что причиной бунта против охранников стало недовольство заключенных решением местных властей. Ранее они заявили о переводе 40% членов преступного сообщества "Баррио-18" в другие исправительные учреждения. На данный момент информации о пострадавших или погибших нет.

Стало известно об обнаружении убившего 100 женщин Орского маньяка.

Видео: Youtube/AFP Español