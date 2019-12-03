Заключенные изготовят мягкую мебель для петербургского комитета по образованию

Контракт со Смольным УФСИН заключил после совещания о трудоустройстве осужденных.

В исправительной колонии (ИК) №5 УФСИН изготовят мягкую мебель для петербургского комитета по образованию. Как сообщили в пресс-службе УФСИН по городу и области, цех, в котором трудятся заключенные, заключил несколько контрактов со Смольным.

Отмечается, что контракт заключили после совещания замначальника УФСИН и вице-губернатора города Валерия Пикалева, на котором обсуждалось трудоустройство осужденных. Участие в производстве офисной и мягкой мебели помогут заключенным найти дополнительную работу с зарплатой и выплачивать иски и алименты. Кроме того, мощности цеха в ИК смогут использовать и в дальнейшем для нужд города.

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