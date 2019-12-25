Следующие полгода ожидается снижение спроса на 90% категорий товаров.

Россияне собрались сократить расходы на большинство товаров. Об этом сообщили журналисты "РБК" со ссылкой на опрос, проведенный компанией BCG и холдингом "Ромир". Аналитики узнали, что жители страны планируют экономить на большинстве категорий товаров в ближайшие полгода.

Опрос показал, что спрос на 90% товарных категорий упадет в следующие шесть месяцев. Больше всего от распространения коронавируса пострадает сфера развлечения и досуга. Социологи узнали, что россияне будут сокращать расходы даже при условии снятия введенных правительством ограничений.

Около 38% опрошенных заявили, что собираются снижать собственные траты на алкогольную продукцию. Еще 32% будут меньше тратить на косметику, макияж, парфюмерию, а 21% - на одежду. Почти 31% населения уменьшат расходы на электронику, бытовую технику, 29% - на мобильные устройства, 26% - на мебель.

Россиянам приходится увеличивать траты на коммунальные услуги, интернет, мобильную связь, лекарства и продукты питания.

"Аэрофлот" прекратит продажу билетов на Aviasales.