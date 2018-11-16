Закладчик сдал себя во время проверки документов на юге Петербурга

Следственно-оперативная группа обнаружила в его сумке множество прозрачных пакетов с белым порошком общей массой около 70 граммов.

Во время плановой проверки документов в Пушкинском районе Петербурга закладчик был задержан. Он выбросил свою "партию" прямо под ноги полицейским отдельного батальона ДПС, пишет "Фонтанка".

В обеденное время во вторник инспекторы остановили арендованный Volkswagen Polo на 681 километре трассы М-11 "Нева". За рулем находился 33-летний житель Петербурга. Полицейские запросили у него водительские права, и мужчина, испугавшись, выбросил из автомобиля синюю поясную сумку и уехал.

Прибывшая следственно-оперативная группа обнаружила в сумке множество прозрачных пакетов с белым порошком общей массой около 70 граммов. В ходе расследования следователь УМВД "Пушкинское" осмотрел квартиру владельца сумки в Невском районе, откуда было изъято еще 4 пакета с порошком, что в итоге составило 600 граммов. Экспертиза подтвердила, что вещество является наркотическим.

Возбуждено уголовное дело по факту попытки незаконного сбыта наркотиков. Подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания, также проводятся действия по установлению второго участника инцидента.