В Петербурге 19-летнего закладчика приговорили к 11 годам лишения свободы

До задержания подсудимый успел разместить четыре закладки в жилых домах на Богатырском и Коломяжском проспектах.

В Петербурге 19-летний молодой человек более 10 лет проведёт в колонии за покушение на сбыт наркотиков. Об этом рассказала прокуратура Приморского района.

В суде установлено, что 19-летний обвиняемый решил заняться сбытом наркотиков путем их размещения в тайниках. Его задержали сотрудники правоохранительных органов 4 июня 2024 года у дома 25 по Богатырскому проспекту, преступный умысел не был доведен до конца. В сумке подсудимого обнаружен и изъят сверток с наркотическим средством синтетического происхождения общей массой около 2,5 грамм.

До задержания подсудимый успел разместить четыре закладки в жилых домах на Богатырском и Коломяжском проспектах, наркотические средства изъяты из незаконного оборота.

Виновному назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор по делу о закопанных 20 кг кокаина вынесли в Петербурге.

Фото: Piter.tv