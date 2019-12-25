Заказчику убийства ректора СПбГУСЭ заочно дали 18 лет колонии

Убийство совершено 2012 году.

Ленинградский областной суд заочно отправил Василия Соловьева на 18 лет в исправительную колонию строгого режима за заказ убийства ректора Санкт-Петербургского государственного университета сервиса и экономики Александра Викторова. Об этом 19 августа сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Также Соловьев обязан выплатить потерпевшим 20 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

Обвиняемый на тот момент являлся проректором данного вуза. Соловьев решил убить Викторова, поскольку тот, как только стал ректором, выявил факты отчуждения объектов недвижимости, принадлежащих университету, а также причинения различными организациями, подконтрольных у Василию, иного материального ущерба. После погибший обратился в правоохранительные органы и суд.

Убийство произошло в 2012 году. Ректор вместе с женой подъезжал на служебной машине к своему дому, где его поджидал киллер, предположительно, вооруженный пистолетом с глушителем. Преступник произвел несколько выстрелов в окно автомобиля, где сидели ректор и его жена. В Александра Викторова попало три пули, он скончался на месте от полученных ранений.

Ранее суд отправил в колонию киллеров, убивших петербургского ресторатора Долгополова.

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