Суд отправил в колонию киллеров, убивших петербургского ресторатора Долгополова

Обвиняемые получили на троих 50 лет колонии.

Трое исполнителей заказного убийства петербургского ресторатора Михаила Долгополова отправятся в колонию строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе областного Следственного комитета России.

Так, Сергей Ким получил 17 лет колонии, Андрей Васильев – 15 лет колонии и Вадим Обысов – 18 лет. Четвертый обвиняемый находится в международного розыске.

Инцидент произошел 19 апреля 2019 года в деревне Вайя Гатчинского района Ленобласти. Один из обвиняемых договорился встретиться с Долгополовым в арендованном коттедже, куда сам же его и отвез на автомобиле марки "Форд Мондео". На месте ресторатора уже поджидали еще двое обвиняемых. В коттедже Долгополову выстрелили в голову, после тело закопали в лесу в Новгородской области.

Позже правоохранители провели обыски в доме заказчика, где нашли и изъяли оружие, боеприпасы, денежные средства, а также документы, представляющие интерес для следствия.

Ранее мы писали, что в Петербурге задержали обвиняемого в убийствах и бандитизме в 1990-х годах.

Фото: Piter.tv