Заказчик водоводов для Северо-Западной ТЭЦ задолжал подрядчику более 22 млн рублей

Работы были выполнены в заявленные сроки, но не оплачены по неизвестным причинам.

ООО "Гидростройинжиниринг" обратилось в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти, потребовав взыскать 37 млн рублей со своего заказчика ООО "ВидиалСтрой" за долги по договору на модернизацию 2-х участков водоводов для нужд Северо-Западной ТЭЦ. Piter.TV ознакомился с судебными материалами в картотеке арбитражных дел.

Работы необходимо было выполнить в срок до конца августа прошлого года. Несмотря на то, что подрядчик завершил их вовремя, оплата от заказчика не поступила, а досудебную претензию ООО "ВидиалСтрой" решило проигнорировать.

Поскольку ООО "Гидростройинжиниринг" была предоставлена отсрочка при подаче иска в суд, с организации взыскали госпошлину. Суд принял решение удовлетворить требование частично и взыскать с заказчика 22,2 млн рублей.

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