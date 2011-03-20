Строители начали облицовывать закаленным стеклом фасад "СКА Арены"

Цвет стекла называется "просветленный серый".

Стало известно, что фасад "СКА Арены" облицуют закаленным стеклом. Строители уже начали работу, они используют специальные тонированные стеклопакеты, передает телеканал "Санкт-Петербург".

По задумке архитекторов, арена должна бликовать в любое время года. Представитель подрядчика Наталья Багдасарова рассказала, что общее количество фасадных конструкций 62 тысячи квадратных метров. Из них 22 тысячи квадратных метров – это стекло.

Примечательно, что цвет стекла называется "просветленный серый". По словам представителя подрядчика Кирилла Терюха, стекло будет закаленным – оно обладает серьезной прочностью на ударные нагрузки. И самое главное – это наружное стекло безопасно. В случае его разрушения, оно рассыпается на мелкие осколки, безопасные при падении на человека

Сейчас ставят "черновой вариант" стекол, масштабное остекление арены начнётся в ноябре, до конца года стартуют и работы по возведению крыши. К концу следующего года арена должна будет сиять на солнце снаружи.

Ранее в здание "СКА Арены" залили более 119 тыс. кубометров бетона.

Фото: предоставлено пресс-службой КГА