В здание "СКА Арены" залили более 119 тыс. кубометров бетона

По словам Рудаковой, на данный момент работы ведутся по всем 14 секторам будущей арены.

В рамках монолитных работ в здание "СКА Арены" залили более 119 тысяч кубометров бетона. Об этом рассказала пресс-секретарь ООО "СКА Арена" Ольга Рудакова в беседе с 78.ru.

По словам Рудаковой, на данный момент работы ведутся по всем 14 секторам будущей арены. Они выполняются на 4 и 5 этажах, где сооружаются несущие колонны, стены и перекрытия. В четвертом секторе несущие колонны уже возведены под кровлю.

Ольга Рудакова добавила, что на минус первом этаже ведётся черновая отделка зоны паркинга, монтируются монолитные трибуны со второго по четвёртый сектор.

Ранее yа стройплощадке будущей "СКА Арены" начались испытания буронабивных свай.

Фото: предоставлено пресс-службой КГА