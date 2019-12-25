На стройплощадке будущей "СКА Арены" начались испытания буронабивных свай

Здание строится на месте легендарного СКК "Петербургский".

На строительной площадке будущей "СКА Арены" началось укрепление фасада. Специалисты приступили к испытаниям пробных буронабивных свай. Об этом сообщило издание "Спорт День за Днем".

Всего по проекту предстоит установить более 400 свай диаметром 800 мм. Они возьмут на себя нагрузку фасада австрийской концепции. Монтажом фасада будет заниматься компания "Курганстальмост".

Фасад спроектировало архитектурное бюро Coop Himmelblau. В основе художественного образа – башня Владимира Татлина, плакаты Эль Лисицкого и траектории фигурного катания олимпийского чемпиона Николая Панина-Коломенкина. Вес конструкции – 9 тысяч тонн.

Новая ледовая арена строится на месте легендарного СКК "Петербургский". Планируется, что стадион станет площадкой для Чемпионата мира по хоккею в 2023 году.

Ранее макеты "СКА Арены" представили на форуме во Владивостоке.

Фото: предоставлено пресс-службой КГА