Макеты "СКА Арены" представили на форуме во Владивостоке

Арена примет главное хоккейное событие в 2023-м году.

Генеральный директор ООО "СКА Арена" Евгений Калабин представил проект строящегося ледового дворца в Петербурге на Восточном Экономическом Форуме во Владивостоке.

Руководство "СКА Арены" будет сотрудничать с китайской компанией Huawei Technologies для обеспечения видеонаблюдения на территории ледового стадиона.

Арену построят на месте рухнувшего СКК "Петербургский" на проспекте Юрия Гагарина. Она должна быть готова к Чемпионату мира по хоккею в 2023-м году.

Высота семиэтажного здания составит 53,7 м. Комплекс намерены возвести к октябрю 2022 года, а в мае 2023 года – ввести в эксплуатацию. Оно будет вмещать 21,5 тыс. человек на хоккейные матчи. Концерты и развлекательные шоу смогут посещать до 23 тыс. человек

Фото: пресс-служба ООО "СКА Арена"