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Макеты "СКА Арены" представили на форуме во Владивостоке
Сегодня, 14:42
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Макеты "СКА Арены" представили на форуме во Владивостоке

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Арена примет главное хоккейное событие в 2023-м году.

Генеральный директор ООО "СКА Арена" Евгений Калабин представил проект строящегося ледового дворца в Петербурге на Восточном Экономическом Форуме во Владивостоке. 

Руководство "СКА Арены" будет сотрудничать с китайской компанией Huawei Technologies для обеспечения видеонаблюдения на территории ледового стадиона. 

Арену построят на месте рухнувшего СКК "Петербургский" на проспекте Юрия Гагарина. Она должна быть готова к Чемпионату мира по хоккею в 2023-м году.

Высота семиэтажного здания составит 53,7 м. Комплекс намерены возвести к октябрю 2022 года, а в мае 2023 года – ввести в эксплуатацию. Оно будет вмещать 21,5 тыс. человек на хоккейные матчи. Концерты и развлекательные шоу смогут посещать до 23 тыс. человек

Фото: пресс-служба ООО "СКА Арена" 

Теги: восточный экономический форум, ледовый дворец, ска арена
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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