На борьбу с борщевиком в Петербурге официально выйдут городские власти

Власти Петербурга законодательно обяжут бороться с сорным и опасным растением борщевик. Соответствующую поправку в региональный закон о зеленых насаждениях единогласно одобрили в городском ЗакСе 4 декабря.
Один из авторов проекта, депутат Четырбок, отметил, что проблема актуальна для Петербурга. Он напомнил про "нападения" борщевика на человека минувшим летом. Также в ходе заседания депутаты посетовали, что причиной разгульной свободы опасного сорняка стали неумелые методы борьбы с ним.
Ранее в Смольном решили уничтожать борщевик с помощью химии.
Фото: pixabay
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