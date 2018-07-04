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На борьбу с борщевиком в Петербурге официально выйдут городские власти
Сегодня, 14:27
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himif

На борьбу с борщевиком в Петербурге официально выйдут городские власти

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Поправку в закон одобрили в петербургском парламенте.

Власти Петербурга законодательно обяжут бороться с сорным и опасным растением борщевик. Соответствующую поправку в региональный закон о зеленых насаждениях единогласно одобрили в городском ЗакСе 4 декабря.

Один из авторов проекта, депутат Четырбок, отметил, что проблема актуальна для Петербурга. Он напомнил про "нападения" борщевика на человека минувшим летом. Также в ходе заседания депутаты посетовали, что причиной разгульной свободы опасного сорняка стали неумелые методы борьбы с ним.

Ранее в Смольном решили уничтожать борщевик с помощью химии. 

Фото: pixabay

Теги: борщевик, петербургские власти
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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