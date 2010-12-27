ЗакС утвердил размер территориального фонда ОМС в Петербурге

Проект был принят единогласно.

Сегодня, 30 октября, петербургский ЗакС на заседании принял в первом чтении проект территориального фонда обязательного медицинского страхования (ОМС). Все депутаты единогласно проголосовали "за".

Согласно документу, объем доходов и расходов в этой сфере составит 118,9 млрд рублей. Доходы будут формироваться с помощью субвенций от федерального фонда. В следующем году на их долю придется более 91 миллиарда рублей. Среди иных поступлений – пожертвования негосударственных организаций и неналоговые отчисления.

На оказание медпомощи по территориальной программе ОМС выделено более 108 млрд рублей, норма на человека составит чуть меньше 19 тысяч рублей.

Также крупные средства планируется направить на страховой запас, на повышение квалификации медиков и на расходы медицинских учреждений по оплате труда своих сотрудников.

А чуть раньше петербургские экологи представили проект по переработке пищевых отходов в ресторанах.

Фото: Piter.TV