Главу фонда ОМС Томской области задержали по подозрению в превышении полномочий

Алексей Рудко обвиняется по статье 286 УК РФ.

Главу Фонда обязательного медицинского страхования Томской области задержали по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом рассказали журналисты ТАСС со ссылкой на региональные правоохранительные органы. В отношении чиновника расследуется уголовное дело по статье 286 УК РФ. Максимальное наказание по данному преступлению предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.

Задержан директор Фонда обязательного медицинского страхования Томской области Алексей Рудко. источник агентства

В администрации региона говорится о том, что Рудко управляет территориальным отделением Фонда ОМС с февраля 2018 года. В 2000 году мужчина с отличием закончил обучение в Красноярской государственной медицинской академии, после чего подал документы в ординатуру НИИ медицинской генетики в Томске. Чиновник имеет статус кандидата медицинских наук. В период с 2015 по 2018 года он был трудоустроен в местном медицинском центре "Гармония здоровья". Временно исполняющей обязанности главы офиса ОМС по Томской области назначена Елена Денисова. Она находилась на посту заместителя директора.

В Чите задержали подозреваемого в убийстве женщины и ранении мужчины.

Фото: пресс-служба Фонда ОМС Томской области

