  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:53
179
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Чите задержали подозреваемого в убийстве женщины и ранении мужчины

0 0

Ранее судимый местный житель признался в преступлении.

В Чите задержали подозреваемого в убийстве женщины и ранении мужчины. Об этом рассказали представители Следственного комитета по Забайкалью. Известно, что в среду в регионе правоохранительными органами пойман 56-летний местный житель. В ходе обысков у него было обнаружено самодельное оружие, а также патроны. Операция проводилась при участии Росгвардии.

К убийству может иметь причастность 56-летний мужчина, проживающий в доме, во дворе которого совершено преступление. Сегодня ночью ...задержан мужчина в одном из частных домов поселка Каштак в Чите.

пресс-служба МВД по Забайкальскому краю

Известно, что фигурант расследования уже имеет судимость. Он признался в совершенном 6 июля убийстве. Мужчина уточнил, что атаковал людей из-за того, что они слишком громко слушали музыку во дворе в темное время суток.

Напомним, что преступление в Чите было совершено утром 6 июля. Прибывшие на место конфликта оперативники нашли в припаркованной машине труп женщины. С места происшествия в больницу был госпитализирован еще один человек с огнестрельными ранениями. Позже медики поместили его в реанимацию.

Неизвестный застрелил женщину и ранил мужчину в одном из дворов в Чите.

Видео: УМВД России по Забайкальскому краю

 
Теги: забайкалье, убийство, чита
Категории: Новости России, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии