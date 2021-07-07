Ранее судимый местный житель признался в преступлении.

В Чите задержали подозреваемого в убийстве женщины и ранении мужчины. Об этом рассказали представители Следственного комитета по Забайкалью. Известно, что в среду в регионе правоохранительными органами пойман 56-летний местный житель. В ходе обысков у него было обнаружено самодельное оружие, а также патроны. Операция проводилась при участии Росгвардии.

К убийству может иметь причастность 56-летний мужчина, проживающий в доме, во дворе которого совершено преступление. Сегодня ночью ...задержан мужчина в одном из частных домов поселка Каштак в Чите. пресс-служба МВД по Забайкальскому краю

Известно, что фигурант расследования уже имеет судимость. Он признался в совершенном 6 июля убийстве. Мужчина уточнил, что атаковал людей из-за того, что они слишком громко слушали музыку во дворе в темное время суток.

Напомним, что преступление в Чите было совершено утром 6 июля. Прибывшие на место конфликта оперативники нашли в припаркованной машине труп женщины. С места происшествия в больницу был госпитализирован еще один человек с огнестрельными ранениями. Позже медики поместили его в реанимацию.

Неизвестный застрелил женщину и ранил мужчину в одном из дворов в Чите.

Видео: УМВД России по Забайкальскому краю