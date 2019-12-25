Пострадавший отправлен в реанимацию.

Неизвестный застрелил женщину и ранил мужчину в одном из дворов в Чите. Об этом говорится в официальном заявлении от пресс-службы регионального Следственного комитета РФ. В Забайкальском крае неизвестный открыл огонь по местным жителям. Трагедия произошла около 4 часов утра по местному времени (около 22 часов вечера 5 июля по московскому времени) во дворе по улице Горького.

Сотрудники полиции, прибывшие по вызову, обнаружили в стоящей автомашине тело женщины с признаками насильственной смерти. Кроме того, с места происшествия в больницу доставлен мужчина с огнестрельными ранениями. пресс-служба полиции по региону

В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ, а также части 3 статьи 30, пункта "а" части 2 статьи 105 УК РФ. Известно, что пострадавший находится в краевой клинической больнице. Его состояние медики оценивают как критическое. Он помещен в реанимационное отделение. Предположительно, стрельбу мог устроить недовольный гражданин из-за того, что пострадавшие громко слушали музыку в машине.

Главный врач больницы в Чите оплачивала счета ЖКХ за свою квартиру средствами медучреждения.

Фото: пресс-служба прокуратуры по Забайкальскому краю

