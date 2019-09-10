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Главный врач больницы в Чите оплачивала счета ЖКХ за свою квартиру средствами медучреждения
Сегодня, 10:26
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phil_k

Главный врач больницы в Чите оплачивала счета ЖКХ за свою квартиру средствами медучреждения

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Ее обвиняют в злоупотреблении полномочиями.

Следственный комитет Читы возбудил уголовное дело в отношении главного врача городской больницы Александры Егоровой по статье о злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.

Следствие выяснило, что Егорова потребовала от сотрудников бухгалтерии больницы оплачивать счета квартиры, в которой жил ее родственник. Отмечается, что за пять лет, с 2016 по 2021 годы, на это было потрачено более 820 тысяч рублей.

По данным пресс службы регионального ведомства, на сегодняшний день в больнице сохраняется просроченная кредиторская задолженность более 2,5 миллионов рублей. Эту сумму планируют взыскать с Егоровой.

Ранее замминистра энергетики Омской области арестовали за коррупцию и коммерческий подкуп.

Фото: Piter.TV

Теги: превышение полномочий, счета за жкх, чита
Категории: Новости России, Лента новостей,

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