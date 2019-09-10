Главный врач больницы в Чите оплачивала счета ЖКХ за свою квартиру средствами медучреждения

Ее обвиняют в злоупотреблении полномочиями.

Следственный комитет Читы возбудил уголовное дело в отношении главного врача городской больницы Александры Егоровой по статье о злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.

Следствие выяснило, что Егорова потребовала от сотрудников бухгалтерии больницы оплачивать счета квартиры, в которой жил ее родственник. Отмечается, что за пять лет, с 2016 по 2021 годы, на это было потрачено более 820 тысяч рублей.

По данным пресс службы регионального ведомства, на сегодняшний день в больнице сохраняется просроченная кредиторская задолженность более 2,5 миллионов рублей. Эту сумму планируют взыскать с Егоровой.

Ранее замминистра энергетики Омской области арестовали за коррупцию и коммерческий подкуп.

Фото: Piter.TV