Доходы Территориального фонда ОМС Петербурга за прошлый год составили 137 млрд рублей

Объёмы амбулаторной помощи за указанный период выросли на 3,1%.

За 2022 год доходы Территориального фонда ОМС Северной столицы достигли 137 млрд рублей, а расходы – 137,5 млрд рублей. Об этом рассказал врио директора городского ТФОМС Вадим Стожаров.

Руководитель добавил, что за прошлый год подушевой норматив за счет средств системы ОМС составил 21,4 тыс. рублей по Петербургу, и 14,2 тыс. рублей – по всей России. Объёмы амбулаторной помощи за указанный период увеличились на 3,1%, кроме того, выросли объемы оказания скорой помощи (1 266 116 выездов), стационарной помощи (974 080 госпитализаций) и дневного стационара (425 744 случая лечения). Кроме того, за год произошло 97 381 случаев медицинской реабилитации в на общую сумму 3,1 млрд рублей.

Как уточнили в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева, в ходе заседания правления Территориального фонда ОМС решено согласовать проект "Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга за 2022 год".

Ранее мы сообщили о том, что петербургские власти выделили 200 млн рублей на поддержку кинопроизводства в городе.

Фото: Piter.TV

