Петербургские власти выделили 200 млн рублей на поддержку кинопроизводства в городе

Средства будут направлены на поддержку фильмов с использованием локаций, символик, природных, туристических или архитектурных объектов Северной столицы.

В 2023 году правительство Петербурга направит 200 млн рублей субсидий в пользу организаций кинематографии. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов, информирует пресс-служба Смольного.

Городские власти окажут поддержку фильмам с использованием локаций, символик, природных, туристических или архитектурных объектов Северной столицы.

Средства из городского бюджета распределят по итогам конкурсного отбора.

Ранее мы сообщили о том, что критерии зон для выступлений уличных музыкантов утвердили в Петербурге.

Фото: Piter.TV

