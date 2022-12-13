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Петербургские власти выделили 200 млн рублей на поддержку кинопроизводства в городе
Сегодня, 8:41
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Петербургские власти выделили 200 млн рублей на поддержку кинопроизводства в городе

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Средства будут направлены на поддержку фильмов с использованием локаций, символик, природных, туристических или архитектурных объектов Северной столицы.

В 2023 году правительство Петербурга направит 200 млн рублей субсидий в пользу организаций кинематографии. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов, информирует пресс-служба Смольного.

Городские власти окажут поддержку фильмам с использованием локаций, символик, природных, туристических или архитектурных объектов Северной столицы.

Средства из городского бюджета распределят по итогам конкурсного отбора.

Ранее мы сообщили о том, что критерии зон для выступлений уличных музыкантов утвердили в Петербурге.

Фото:  Piter.TV
 

Теги: санкт-петербург, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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