Критерии зон для выступлений уличных музыкантов утвердили в Петербурге

По решению Смольного, зоны будут поделены на "тихие", "умеренные" и "громкие".

Правительство Петербурга определило критерии для зон, где могут выступать уличные музыканты. В постановлении Смольного говорится о том, что артисты смогут проводить концерты в зонах трёх типов: "тихих", "умеренных" и "громких".

Зоны будут разделены в зависимости от близости концерта к соцобъектам, а также к жилым домам и административным зданиям. Так, артисты смогут выступить на расстоянии не ближе 10 м от "тихих" зон, в 50 м – от "умеренных", и в 150 м – от "громких". Для проведения концерта в "тихой" зоне необходимо будет оповещать город о своих намерениях за 3 дня, в двух других – за 10 дней.

Кроме того, власти подчеркнули, что 1 музыкальная группа сможет проводить выступления только 3 раза в месяц. Столько же раз в 4 недели 1 организатор сможет согласовывать мероприятия.

Ранее стало известно, что в зоне платной парковки растет скорость движения машин и снижается их количество в Петербурге.

Фото: Piter.TV