Стало известно, что в зоне платной парковки растет скорость движения машин и снижается их количество в Петербурге

Показатель перегруженности дорог в Центральном районе с 08:00 до 20:00 по рабочим дням в феврале 2023 года по отношению к февралю 2022 года снизился более чем на 8%.

Стало известно, что скорость движения транспорта выросла на 6% после введения зоны платной парковки. Об этом 4 апреля рассказали в пресс-службе Смольного.

В Центральном, Петроградском, Адмиралтейском и Василеостровском районах транспорт "ускорился" на 2%, а в спальных районах — на 1,6%. В пресс-службе Смольного уточнили, что показатель перегруженности дорог в Центральном районе с 08:00 до 20:00 по рабочим дням в феврале 2023 года по отношению к февралю 2022 года снизился более чем на 8%.

Помимо этого, час пик в Петербурге сократился на 40 минут. Это связано с тем, что на улицах стало меньше припаркованных автомобилей.

Ранее в Петербурге расширяют зону платной парковки. Судя по решению комтранса, в Петроградском районе платную зону запустят с июля 2023 года.

Фото: piter.tv

