В Петербурге расширяют зону платной парковки

Судя по решению комтранса, в Петроградском районе платную зону запустят с июля 2023 года.

В Северной столице решено изменить перечень адресов, по которым будет располагаться платная парковка. Решение принял комтранс, сообщила "Фонтанка".

Частично подготовленный ведомством документ отражает изменения в уже действующей зоне платной парковки. Так, туда включат Парфеновскую улицу, набережную Обводного канала до Малой Митрофаньевской улицы. Участок Бородинской улицы от Фонтанки до Загородного проспекта станут зонами платной парковки только по нечетной стороне.

Также решение затрагивает платную зону парковки в Петроградском районе: частично её запустят с июля 2023 года. Прежде всего, речь идет об участках Большого проспекта.

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Фото: Piter.TV