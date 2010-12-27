Петербургские экологи представили проект по переработке пищевых отходов в ресторанах

Суть представленного пилотного проекта - в минимизации отходов при приготовлении пищи в ресторанах города.

В среду, 30 октября, стало известно о том, что петербургские экологи представили проект "ЭкоХорека" по переработке пищевых отходов в ресторанах. Об этом сообщает пресс-служба Калининского района.

В обсуждении проекта приняли участие Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев, руководитель Администрации Губернатора Любовь Совершаева и руководитель Проектного офиса федерального проекта "Чистая страна" Минприроды России Вадим Петров.

"Правительство Санкт-Петербурга с большим удовольствием поддержало это направление и этот проект в рамках работы по развитию институтов гражданского общества. К вопросам экологии сегодня у всех пристальное внимание", — отметил Николай Валуев.

Экологи заявили, что прежде всего проект необходим для минимизации отходов при приготовлении пищи в ресторанах города. Специалисты выяснили, что каждый ресторан в городе на Неве производит не менее 100 килограммов органических отходов. За сутки в Петербурге появляется 826 тонн органических отходов. При этом утилизируется 5-6 % из общего объема отходов.

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